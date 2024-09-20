Модель с полным приводом оценили в 6,38 млн рублей.

Эта модель, представляющая собой улучшенную версию популярного Toyota Highlander, уже доступна для покупки по цене 6,38 млн рублей. Это примерно столько же, сколько стоит гибридный Highlander. Crown Kluger оснащен гибридной силовой установкой с 2,5-литровым бензиновым двигателем, развивающим мощность 249 лошадиных сил.

Благодаря этому автомобиль не только мощный, но и экономичный, что позволяет сэкономить на налогах. Кроме того, у него полный привод и автоматическая коробка передач. Toyota Crown Kluger отличается от Highlander более премиальными материалами отделки салона и большими размерами. Его длина составляет 5015 мм, ширина — 1930 мм, а высота — 1750 мм, что на 50 мм длиннее, чем у Highlander. Это делает его еще более вместительным и комфортным.

Этот автомобиль был впервые представлен в начале года и предназначен в основном для китайского рынка. Однако теперь его можно приобрести и в России благодаря дилеру из Приморского края. Несмотря на свою премиальность и улучшенные характеристики, цена Crown Kluger практически не отличается от цены Highlander, что делает его привлекательным выбором для покупателей, ищущих гибридный кроссовер с высоким уровнем комфорта и производительности.



