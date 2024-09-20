Размер экрана не уточняется, но ходят слухи, что он будет небольшим.

Vivo готовит новый смартфон в своей флагманской серии X200. Этот компактный телефон будет оснащен тремя камерами, каждая из которых имеет разрешение 50 мегапикселей, что обещает высокое качество снимков.

Сердцем смартфона станет мощный процессор Dimensity 9400, который обеспечит высокую производительность устройства. Несмотря на отсутствие точных данных о размере экрана, известно, что он будет достаточно компактным, что делает телефон удобным для ежедневного использования.

Основная камера смартфона оснащена датчиком Sony IMX06C с оптическим форматом 1/1,28 дюйма. Для сверхширокоугольных снимков в смартфоне предусмотрена камера с датчиком Samsung ISOCELL JN1, а для съемки на большом расстоянии – камера с перископным объективом и датчиком Sony IMX882.

Если размер экрана нового смартфона Vivo не превысит 6,3 дюйма, это сделает его одним из самых компактных флагманов на рынке, не уступающим в качестве съемки полноценным камерофонам.

Инсайдер Digital Chat Station, который ранее точно предсказывал характеристики и даты выхода новинок от Redmi и Xiaomi, делает этот анонс еще более ожидаемым для поклонников технологий и фотографии.