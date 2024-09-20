Эти автомобили собирают на заводе в Санкт-Петербурге.

Каждый день в Петербурге выпускают эти авто по 30 штук. Уже готово около 200-300 машин. Покупателям предложат четыре варианта комплектации, включая две с полным приводом. Особенностью "старших" версий является панорамная крыша.

По информации от инсайдеров, завод договорился о поставках комплектующих от Chery до конца 2025 года. Однако планы по локализации производства пока что отложены. Также у завода есть несколько стратегий на будущее, о которых обещают рассказать позже.

В этом году завод планирует собрать 22 000 автомобилей моделей Xcite X-Cross 7 и Xcite X-Cross 8. На следующий год цель - увеличить производство до 36 000 машин.

"Русский автомобиль" регулярно делится новостями о сборке иностранных автомобилей в России, включая планы АвтоВАЗа и поставки авто из Ирана, а также о передаче иностранных заводов новым российским владельцам.