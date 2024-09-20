Наборы уникальны тем, что все устройства в них выполнены в стилистике устройств первого поколения.

Sony отмечает 30-летие своей первой игровой консоли, выпуская особые версии PlayStation 5. Эти лимитированные наборы, включающие PS5 Slim и PS5 Pro, окрашены в фирменный серый цвет и украшены оригинальным логотипом PlayStation, напоминая о дизайне первой модели.

PS5 Pro будет доступна в количестве 12 300 штук, что символизирует дату первого релиза в Японии - 3 декабря. Точное количество выпускаемых PS5 Slim не уточняется, но они также будут ограничены в производстве. В комплекте с консолями покупатели найдут не только стандартные аксессуары, но и эксклюзивные предметы: роскошный геймпад DualSense Edge, зарядную станцию, чехол для контроллеров, подставку для вертикального размещения, корпус для дисковода, а также уникальные сувениры, включая кабель в стиле первой PlayStation, кабельные стяжки, наклейку, постер и даже скрепку с символикой PlayStation. Продажи этих уникальных наборов начнутся 21 ноября.

Для тех, кто хочет дополнить свою коллекцию, будут доступны контроллеры и портативная PlayStation Portal в аналогичном дизайне.