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g1tarist
Рамзан Кадыров недоволен тем, что Илон Маск удаленно отключил ему Tesla Cybertruck
А ведь Cybertruck был получен в подарок.

Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, сообщил в своем Telegram-канале о неожиданном инциденте с подаренным ему электропикапом Tesla Cybertruck. По его словам, Илон Маск, глава компании Tesla, отключил машину удаленно. Этот пикап был особенным – его оборудовали пулеметом для выполнения боевых задач.

Кадыров выразил недовольство поступком Маска, отметив, что такие действия не соответствуют мужскому поведению. Он напомнил, что Cybertruck, полученный в подарок, был отправлен на специальную военную операцию, где показал себя с лучшей стороны, благодаря своей маневренности и способности защищать экипаж. Однако внезапно машина была отключена и ее пришлось эвакуировать.

Интересно, что когда информация о передаче Cybertruck Кадырову впервые появилась в СМИ, Илон Маск решительно ее опроверг. Он с иронией отреагировал на слухи, задавшись вопросом, действительно ли кто-то может поверить в такой необычный подарок русскому генералу.

Этот случай вызвал много обсуждений. С одной стороны, возможность дистанционного управления автомобилями Tesla – это технологический прорыв. С другой – возникают вопросы о приватности и контроле над личным транспортом. Получается, что даже такие мощные и технологически продвинутые машины, как Tesla, могут быть легко отключены, если так решит их создатель.

#илон маск #tesla cybertruck #рамзан кадыров
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