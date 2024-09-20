На PS5 игра получила 94/100 баллов на Metacritic.

Сегодня, 19 сентября, фанаты компьютерных игр получили возможность приобрести PC-версию знаменитой игры God of War Ragnarok. Игра доступна в двух вариантах: обычном и специальном. Последний включает в себя дополнительные материалы для еще большего погружения в игровой мир.

Вспомним, что предыдущая часть серии, God of War 2018, дебютировала на ПК в 2022 году и была тепло принята игроками за высокое качество графики и производительность. Разработчики уверяют, что для комфортной игры в Ragnarok на максимальных настройках в разрешении 1080р при 60 кадрах в секунду будет достаточно видеокарты GeForce 4060.

God of War Ragnarok для ПК обещает игрокам улучшенные технологии графики, включая поддержку 4K разрешения, технологии улучшения изображения от Nvidia, AMD и Intel, а также оптимизацию под сверхширокие мониторы.

Не забудем и о том, что первая игра серии была названа лучшей видеоигрой всех времен по результатам голосования, в котором участвовало более 26 миллионов человек. После установки новая игра займет около 190 ГБ на жестком диске. А версия для консолей уже получила высокую оценку в 94 балла из 100 на Metacritic.

God of War Ragnarok представляет собой не просто продолжение успешной серии, но и новый шаг в развитии технологий в игровой индустрии.