Пятое поколение Huawei Watch GT представлены в двух версиях.

Huawei недавно представила новые умные часы: Huawei Watch GT 5 и версию Pro. Сразу после презентации в России стартовал предзаказ. Цены на часы варьируются:



- Huawei Watch GT 5 Pro 46 мм - от 29 999 до 39 999 рублей;

- Huawei Watch GT 5 46 мм - 22 999 рублей;

- Huawei Watch GT 5 41 мм - от 22 999 до 24 999 рублей.

Новые часы доступны в двух моделях: обычной и Pro. Они оснащены системой Huawei TruSense для мониторинга здоровья и системой геопозиционирования Huawei Sunflower для тренировок. Функция «Эмоции» в новых часах поможет отслеживать эмоциональное состояние. В моделях также представлены новые дизайны циферблатов: 12 вариантов для базовой версии и 14 для Pro, каждый с виджетами и функциями. Pro версия сделана из титанового сплава, а базовая - из нержавеющей стали. Размеры экранов AMOLED - 1,43 и 1,32 дюйма, с разрешением 466 х 466 пикселей. Также часы защищены от воды.



Часы работают до 14 дней без подзарядки, поддерживают вызовы по Bluetooth и быстрые ответы на сообщения. Они совместимы с iOS и Android.