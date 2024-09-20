Для этого будут использованы два авиалайнера Boeing 747.

Авиакомпания "Россия" вновь запускает полеты на больших двухэтажных самолетах Boeing 747. Эти рейсы соединят Москву и Красноярск 22, 29 и 30 сентября. На борту каждого такого лайнера могут разместиться до 522 человек: 510 пассажиров полетят эконом-классом, а 12 - насладятся преимуществами бизнес-класса.

По словам представителей авиакомпании, решение о запуске этих рейсов принято из-за увеличения спроса на перелеты между двумя городами. Вначале планируется совершить три таких полета. А уже с конца сентября в работу будет введен еще один двухэтажный самолет под названием "Нижний Новгород".

"Россия" - единственная авиакомпания в стране, которая имеет в своем распоряжении двухэтажные самолеты. Эти воздушные суда вошли в ее флот в 2016 году после того, как часть самолетов перешла к ней от компании "Трансаэро", прекратившей свою деятельность. Однако в последние годы такие самолеты не использовались для регулярных пассажирских перевозок.

Возобновление полетов на Boeing 747 станет значимым событием как для компании, так и для пассажиров, предпочитающих комфорт в длительных перелетах.