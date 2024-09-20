Lada Aura получит мотор 1.8, обогрев всех сидений, 5 цветов кузова и три комплектации — Techno, Aura Black и Aura Grey

Lada представила новый седан Aura, который уже не является секретом для автолюбителей. Эта модель привлекает внимание своими размерами: длина составляет 4690 мм, ширина - 1764 мм, а высота - 1505 мм. Это делает её значительно больше предыдущей модели Lada Vesta. К тому же, Aura обладает клиренсом в 176 мм, что добавляет уверенности на дороге.

В сердце автомобиля - 1,8-литровый двигатель мощностью 122 л.с., сочетающийся с автоматической трансмиссией. Особое внимание разработчики уделили комфорту: в Aura предусмотрен подогрев руля, лобового стекла, форсунок омывателя и всех сидений.

Покупателям предложат три версии комплектации: Techno, Aura Black и Aura Grey. В базовой комплектации автомобиль идет с комбинированной отделкой салона и 16-дюймовыми колесными дисками. Более дорогие версии предлагают отделку из натуральной кожи, обогрев задних сидений и увеличенные до 17 дюймов диски. Также в этих комплектациях улучшена медиасистема с экраном на 10 дюймов.

Lada Aura выйдет в пяти цветах кузова, среди которых каждый найдет что-то для себя: от классического «Пантеры» до элегантного «Серенада». Цены начинаются от 2,6 млн рублей за базовую версию, в то время как топовые модели будут стоить более 3 млн рублей.