Сейчас сервис разрабатывается для «семейных» электрокаров.

Российские электромобили "Атом" скоро смогут узнавать своих владельцев по лицу. Это станет возможным благодаря новой разработке компании NtechLab, которая входит в состав Ростеха. В бортовые компьютеры этих машин будет встроена система на основе искусственного интеллекта, способная распознавать лица. Эта технология позволит автомобилю автоматически настраиваться на того, кто сидит за рулем, будь то отец, мать или кто-то еще из семьи. Это первый такой проект в России.

Система умеет распознавать водителя не только "в лицо", но и через специальное мобильное приложение. Разработчики уверяют, что обмануть ее будет невозможно: она "видит" лицо даже если на человеке очки или шапка, а также в темноте. ИИ способен отличить настоящего человека от маски или изображения.

Пока новинка предназначена для семейных автомобилей, где за рулем может быть несколько разных людей. В будущем такая система может появиться и в электромобилях для каршеринга или такси, где важно точно знать, кто управляет машиной.