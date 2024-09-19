А пользователям, которые не согласны с новыми правилами, рекомендуется закрыть счёт.

PayPal начнет брать плату за "спящие" счета в России. Если вы давно не пользовались своим счетом и на нем есть деньги, придется заплатить. Нововведение заработает с 7 октября 2024 года. Плата за неактивность будет взиматься раз в год и составит 3500 рублей. Это касается как личных, так и корпоративных счетов. Если не хотите платить, лучше закройте счет до введения новых правил.

Важно знать:

Комиссия в 3500 рублей будет списываться с положительного баланса счета, который не использовался год.

Если на счету меньше 3500 рублей, списывается весь остаток.

Не согласны с условиями? Закрывайте счет и прекращайте использовать PayPal.

PayPal прекратил работу в России в 2022 году, но эти изменения касаются тех, у кого еще остались счета.