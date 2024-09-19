Toyota как всегда держит марку.

Новая Toyota Camry уже в продаже в России и привлекает внимание не только своей экономичностью, но и высоким уровнем безопасности. Этот автомобиль получил пять звезд на краш-тестах C-NCAP, что говорит о его надежности.

В ходе тестирования, проведенного независимой организацией C-NCAP, Toyota Camry нового поколения показала отличные результаты. Бизнес-седан обеспечивает превосходную защиту как для водителя, так и для пассажиров. В частности, безопасность водителя и пассажиров оценена в 89,21%, пешеходов – в 80,46%, а эффективность систем помощи Toyota Safety Sense – в 92,02%.

Тестировалась Toyota Camry с гибридным двигателем на базе 2,0-литрового мотора. Стоит отметить, что в линейке есть и другие варианты: базовая модель с 2,0-литровым бензиновым двигателем и топовая – с более мощным гибридом на 2,5 литра. Цена за топовую модель в России начинается примерно с 5 миллионов рублей.