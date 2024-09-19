И это, кстати, был коммерческий рейс.

Китайский самолет COMAC C919, представляющий собой конкурента известным Boeing 737 и Airbus A320, начал свои полеты, открывая новые возможности для путешествий. Этот самолет, принадлежащий авиакомпании China Southern Airlines, успешно выполнил свой первый коммерческий рейс. Ранее китайский пассажирский самолет COMAC C919 использовался только авиакомпанией China Eastern Airlines, которая уже имеет семь таких самолетов. Теперь к их числу присоединилась и China Southern Airlines.

Первый рейс с пассажирами на борту был выполнен 19 сентября. Самолет отправился из международного аэропорта Гуанчжоу Байюнь в аэропорт Шанхай Хунцяо. Планируется, что COMAC C919 будет регулярно летать по этому маршруту.

В день первого полета авиакомпания China Southern Airlines предложила пассажирам особые условия: были установлены специальные стойки регистрации, пассажирам начислили 919 бонусных миль, вручили уникальные сувениры и предоставили возможность бесплатно провести ночь в отеле при пересадке с внутренних на международные рейсы.

COMAC C919 – это первый китайский реактивный пассажирский самолет, созданный в соответствии с международными стандартами безопасности. Он обладает трехсалонной компоновкой на 164 места: 8 мест в бизнес-классе, 18 – в улучшенном эконом-классе и 138 – в эконом-классе.