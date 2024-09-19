Эта модель, созданная на базе популярной Lada Vesta, обещает стать настоящим прорывом.

Ожидается, что автомобиль появится на рынке в 2026 году. Разработка новинки идет полным ходом. Команда АвтоВАЗа уже определилась с размерами будущего кроссовера и активно работает над его компонентами. По словам Максима Соколова, одного из руководителей проекта, дизайн автомобиля будет выделяться среди конкурентов.

Премьера кроссовера запланирована на Петербургском международном экономическом форуме, где ранее уже был представлен новый седан LADA Iskra. Производство новой модели развернется в Тольятти на том же заводе, где сейчас выпускается Vesta. Это стало возможным благодаря переносу производства другой модели в Ижевск, что освободило необходимые мощности.

Недавно стало известно, что проект, получивший кодовое название HGH, близится к завершению. Уже к концу декабря ожидается изготовление первого кузова.



