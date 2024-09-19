Обновление планируется в 2025 году.

Уже в 2025 году эта популярная модель получит новый двигатель объемом 1,8 литра, который заменит текущий 1,7-литровый мотор. Это обещает сделать машину еще более мощной и динамичной. Максим Соколов, руководитель компании, поделился планами на ближайшее будущее. По его словам, уже к концу этого года ожидается выпуск первых спортивных версий Niva. Следующий год принесет начало установки новых, более мощных двигателей. Это шаг направлен на привлечение молодежи и сохранение интереса более взрослого поколения покупателей. Средний возраст покупателей Lada немного снизился с 45 до 42 лет, что говорит о постепенном обновлении аудитории.

Спортивные модели Sport и Sportline также пользуются спросом, их выпуск достигает пяти тысяч единиц в год. Эти автомобили разработаны с учетом предпочтений молодежи и тех, кто ценит динамику и стиль.

Важно отметить, что ранее появившиеся слухи о существенном повышении цен на модели Lada были опровергнуты. Цена на Lada Aura, например, не будет приближаться к отметке в 3 миллиона рублей, как предполагалось ранее. Это хорошая новость для всех, кто планирует приобретение нового автомобиля от отечественного производителя.

Таким образом, АвтоВАЗ продолжает радовать россиян новинками, делая акцент на улучшении технических характеристик и доступности своих автомобилей.