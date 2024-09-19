Презентация ожидается 25 сентября.

25 сентября компания Meizu представит новинку - смартфон Meizu Lucky 08. Этот телефон обещает стать рекордсменом среди всех моделей компании благодаря своему аккумулятору на 6000 мА•ч. Это самая большая батарея, которую когда-либо устанавливали в смартфоны Meizu. Но самое интересное не в размере. Разработчики уверяют, что благодаря особым оптимизациям, Meizu Lucky 08 будет работать дольше, чем телефоны с аккумуляторами на 6500 мА•ч.

Не только батарея делает этот смартфон особенным. У Meizu Lucky 08 будет уникальный дизайн: плоские боковые рамки, яркая красная кнопка включения и тонкая рамка экрана всего в 1,75 мм с защитным стеклом 2,5D. Корпус телефона, сделанный из прочных композитных материалов, прошел более 10 000 тестов на устойчивость к падениям.

Ждем презентацию с нетерпением, чтобы узнать больше о новом флагмане от Meizu.