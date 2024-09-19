Большая часть оборудования является российским, и обслуживать его должны россияне.

Болгария приняла решение об исключении атомной электростанции "Козлодуй" из списка санкций Евросоюза. Это сделано для того, чтобы Россия могла продолжать помогать в безопасной работе станции. Ведь многие системы и оборудование "Козлодуй" произведены в России.

Теперь станция сможет закупать необходимые металлопродукцию и технологии из России. Это касается и технической помощи, которая нужна для выполнения специальных контрактов. Правительство Болгарии подчеркивает, что для безопасности и надежности работы АЭС важно, чтобы ремонт выполняли российские специалисты.

Кроме того, на одном из энергоблоков станции используется российское ядерное топливо. Но начиная с мая 2024 года, туда же начали поставлять топливо от американской компании Westinghouse.

Это решение позволит "Козлодуй" продолжать работать стабильно и безопасно, обеспечивая нужды в энергии.