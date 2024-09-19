Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Правительство Болгарии вывело АЭС «Козлодуй» из-под санкций ради безопасности эксплуатации станции
Большая часть оборудования является российским, и обслуживать его должны россияне.

Болгария приняла решение об исключении атомной электростанции "Козлодуй" из списка санкций Евросоюза. Это сделано для того, чтобы Россия могла продолжать помогать в безопасной работе станции. Ведь многие системы и оборудование "Козлодуй" произведены в России.

Теперь станция сможет закупать необходимые металлопродукцию и технологии из России. Это касается и технической помощи, которая нужна для выполнения специальных контрактов. Правительство Болгарии подчеркивает, что для безопасности и надежности работы АЭС важно, чтобы ремонт выполняли российские специалисты.

Кроме того, на одном из энергоблоков станции используется российское ядерное топливо. Но начиная с мая 2024 года, туда же начали поставлять топливо от американской компании Westinghouse.

Это решение позволит "Козлодуй" продолжать работать стабильно и безопасно, обеспечивая нужды в энергии.

#аэс #болгария
+
Написать комментарий (0)
Группа экоактивистов создала платформу против строительства АЭС в Казахстане
В Казахстане в начале октября состоится референдум по строительству АЭС
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Обнаружены 2 структуры в космосе: дуга и кольцо, превышающие размеры обычных галактических скоплений
7
Российская ракета «Ангара-1.2» доставила на орбиту секретный груз для военных
+
Обновление One UI 6.1.1 от Samsung уменьшает возможности камеры в серии Galaxy S23
2
Cybertruck установил рекорд зарядки на новой станции в Братиславе
+
AGM-158 XR - новая сверхдальнобойная ракета-невидимка от Lockheed Martin
+
Стали известны даты выхода Windows 11 24H2
+
Опубликован список устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2.0
+
Уходящий генсек НАТО считает, что удары западным оружием вглубь России не станут пересечением «красных линий» Кремля
11
Турецкие официальные лица заявляют, что Сомали согласится на строительство в стране космодрома
+
Китайские учёные нашли способ обнаружения самолётов-невидимок с помощью сигналов Starlink
4
Samsung Galaxy A16 5G получит шесть лет обновлений, 6.7-дюймовый экран и до 8 ГБ ОЗУ
+
Logitech бесплатно повысит характеристики игровых мышей с современным датчиком при помощи прошивки
5
Стало известно, почему на истребителях РФ размещают покрышки — чтобы обмануть системы наведения
+
В Туле идет финальный этап строительства первого в России крутоизогнутого моста
2
На первом в мире модуле по производству инновационного топлива для реактора IV поколения завершается наладка оборудования
+
Папки GTA VI для ПК, новой PC-версии GTA V с рейтрейсингом и ПК-порта RDR обнаружены в лаунчере
2
Новости о предполагаемом прорыве в китайской литографии оживили фондовый рынок
1
Мое мнение о линейках RTX 3000 и 4000 и почему RTX 5000 может оказаться провалом
89
В iOS 18 добавили возможность замены приложения камеры на Pro-версию
+
По неофициальной информации, NVIDIA может готовиться к завершению производства RTX 4090 и 4090D
1

Популярные статьи

Проверяю влияние разгона оперативной памяти DDR3 на fps в играх
23
8 самых бесполезных переплат при сборке игрового ПК в 2024 году — не совершайте эти ошибки
55
Что будет, если взорвать весь ядерный арсенал на Земле
37
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
6
Почему NVIDIA не делает недорогих игровых видеокарт, и что не так с бюджетной GeForce GTX 1050 Ti
13
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 - cнова пытаюсь установить на ПК
11
О Sony PlayStation 5 Game Boost и с чем его едят
2
Трекер привычек - как эффективно использовать его для достижения целей
+

Сейчас обсуждают

Alex Z
16:19
ну да ну да поверю тебе клоуну на слово)))
8 самых бесполезных переплат при сборке игрового ПК в 2024 году — не совершайте эти ошибки
Бахтиер Кудратуллаев
16:19
это правда. работа есть но она копеешная. все кого знаю мотаются на север по вахтам. или рыбу по 8 часов нюхать за 50к или на севере за 150к. вот и уезжают все.
«АвтоВАЗ» намерен продавать Lada Aura по цене свыше 3 млн рублей
Alex Z
16:19
то то в том же КП77 5600 отсасывает у старичков на вроде 9900к
8 самых бесполезных переплат при сборке игрового ПК в 2024 году — не совершайте эти ошибки
Китя
16:18
Был там нет там работы. а если и есть то эта такие копейки что смысла нет. так бы все переметнулись на юг и жили и не тужили.
«АвтоВАЗ» намерен продавать Lada Aura по цене свыше 3 млн рублей
Виталий Крюков
16:18
Класс! А можно уточнить - заводы открываются на каких площадях? Скажем, малый завод? Квартиры хватит (1, 2, 3-комнатной)? Или можно в гараже? А средний? Крупный? Хотелось бы увидеть ответы на вопросы....
В Москве ежегодно открывается примерно 150 малых, средних и крупных заводов
Alex Z
16:17
так у тебя за 15 лет всего 2 компа)) а у меня в хозяйстве больше 10 компов. не считая тех что выкинул или продал.
8 самых бесполезных переплат при сборке игрового ПК в 2024 году — не совершайте эти ошибки
OgoGoLog
16:17
В С/Х регионе и нет работы? Сомневаюсь. Если только какие-нибудь Нижние Залупки, в которых градообразующее предприятие - самогонный аппарат деда Валеры. И большинство сбежало из-за качества самогона
«АвтоВАЗ» намерен продавать Lada Aura по цене свыше 3 млн рублей
Денис Захаров
16:16
Я выбираю ручную разметку. Незнаю что делаю. Ах какой плохой linux...
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 - cнова пытаюсь установить на ПК
Alex Z
16:16
и что там за комп? ват на 100? ну так у меня таких примеров тоже найдется. на даче паурмен 350вт которому уже лет 15 если не больше живее всех живых) ты его подкинь на современное железо или очко жим ...
8 самых бесполезных переплат при сборке игрового ПК в 2024 году — не совершайте эти ошибки
Михаил Крылов
16:15
Вы бы хоть скриншот какой приложили, а не тупо перевели новость абы как. После вашей новости нужно лезть в интернет и смотреть что же это такое улучшили.
Веб-виджет Календаря Google получил новый свежий дизайн Material Design 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем