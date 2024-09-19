Завод не исключает выход на IPO.

Ростех снова стал владельцем части АвтоВАЗа, купив обратно 32,3% акций. Это решение было принято по причинам, связанным как с политикой, так и с экономикой. Два года назад компания продала эти акции, но всегда сохраняла за собой право их выкупить. Сейчас, когда мир и обстоятельства изменились, Ростех решил воспользоваться этим правом.

После того как компания Renault покинула российский рынок, передав свою долю в АвтоВАЗе государству за 1 рубль, Ростех также отказался от своих акций в пользу государства. Но теперь, спустя время, Ростех решил вернуться в число акционеров.

Касательно возможности проведения IPO (первичного публичного предложения акций) АвтоВАЗа, Максим Соколов, президент автоконцерна, заявил, что ничего не исключено. В прошлом АвтоВАЗ уже проводил IPO, и теперь это может стать одним из вариантов развития событий. Однако решение о проведении IPO принимает акционер, а не само предприятие. Важно также учесть условия соглашения с бывшими акционерами и возможность выкупа акций в течение шести лет.

Таким образом, Ростех вновь стал важной частью АвтоВАЗа, что открывает новые перспективы для развития российского автопроизводителя. Возможное IPO может стать следующим шагом в этом направлении, но окончательное решение еще предстоит принять.