Выпуск авто на рынок планируется уже в конце этого года.

Скоро на рынке появится новый автомобиль - BYD Song Pro DM-i 2025. Эта модель - гибридный кроссовер, который обещает стать настоящим хитом. Стоимость начинается всего с $15 400, а запас хода достигает 1500 км.

BYD Song Pro, впервые представленный в 2019 году, уже завоевал популярность. Теперь же производитель анонсировал второе поколение этой модели. Особенностью новинки является усовершенствованная гибридная система DM 5-го поколения.

Внутри автомобиля вас ждет продуманный салон с удобными нововведениями. В числе прочего - большой переключатель режимов движения, два подстаканника и места для беспроводной зарядки телефонов. Пассажиры второго ряда также оценят комфорт, предусмотренный разработчиками: есть центральный подголовник, подлокотник, вентиляционные отверстия и порты для зарядки.

Кроссовер получил просторный интерьер, визуально увеличенный за счет панорамной крыши. Оформление выполнено в приятных черно-бежевых тонах. Размеры автомобиля составляют 4735 х 1860 х 1710 мм, что обеспечивает достаточно места для комфортного размещения пассажиров и багажа.

Двигательная система включает в себя 1,5-литровый атмосферный двигатель и синхронный электродвигатель, обеспечивающие высокую мощность и экономичность. Предусмотрены два варианта аккумуляторов, позволяющие проехать на одной зарядке до 91 км на чистом электричестве. В гибридном режиме запас хода увеличивается до 1500 км.

BYD Song Pro DM-i поступит в продажу в Китае в конце 2024 года. Цена на новинку будет варьироваться от $15 400 до $21 000, что делает ее доступной для широкого круга покупателей. Этот автомобиль обещает стать одним из самых востребованных на рынке благодаря своим техническим характеристикам и доступной цене.