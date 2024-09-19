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g1tarist
США создадут систему мониторинга запуска баллистических и гиперзвуковых ракет
Чтобы контролировать пуски ракет на планете.

США планируют разработать новую систему для наблюдения за ракетами. Эта система поможет следить за запусками баллистических и гиперзвуковых ракет. Основная цель - контроль за действиями России и Китая. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Мелисса Далтон, замминистра ВВС США, подчеркнула важность создания надежной спутниковой системы. Она должна помочь в обнаружении угроз от ракет, особенно тех, что могут поступать от стран, считающихся потенциальными противниками. Это заявление прозвучало на военной конференции в Вашингтоне.

Далтон также упомянула о необходимости модернизации существующей программы космического обнаружения, известной как Next-Generation Overhead Persistent InfraRed (NG-OPIR). Новая система должна улучшить способность США отслеживать угрозы в космосе, особенно учитывая, что Россия и Китай показали возможности по выводу спутников с орбиты.

Эти шаги направлены на укрепление безопасности и предотвращение потенциальных угроз со стороны других государств. Создание такой системы мониторинга позволит США быть на шаг впереди в вопросах космической безопасности.

#сша
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