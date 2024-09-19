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g1tarist
АвтоВАЗ заканчивает разработку кроссовера на базе Lada Vesta
Ожидается, что первый кузов сварят в декабре.

АвтоВАЗ готовит к выпуску новый кроссовер HGH, созданный на основе популярной модели Lada Vesta. Старт производства запланирован уже на декабрь этого года. Этот проект входит в завершающую фазу: разработчики планируют закончить все подготовительные работы к концу ноября, чтобы в последние дни декабря приступить к сварке первого кузова. Все необходимые компоненты для производства, включая те, что заказаны у внешних поставщиков, ожидаются к январю-февралю следующего года.

Сборка новинки будет организована на второй сборочной линии завода, где сейчас производят Lada Vesta. В связи с этим производство Vesta перенесут на первую линию, которая была временно не задействована. На ней уже подготовлено все необходимое оборудование для запуска другой новой модели — Lada Aura.

Это изменение позволит оптимизировать процесс производства и увеличить объем выпускаемой продукции.

Также стоит отметить, что АвтоВАЗ не впервые радует своих поклонников новинками. Ранее компания уже анонсировала сборку китайских автомобилей в России, возобновление производства после перерыва, начало поставок автомобилей из Ирана, а также передачу иностранных заводов новым владельцам в РФ.

АвтоВАЗ продолжает активно развиваться, внедряя новые модели и оптимизируя производственные процессы.

#автоваз #lada vesta
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