У SpaceX есть 30 дней на ответ.

SpaceX столкнулась с штрафом в размере более 630 тысяч долларов за нарушения правил при запуске ракет. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обвиняет компанию в том, что она не соблюдала условия лицензии во время двух запусков прошлого года.

"Безопасность - наш главный приоритет" - говорит Марк Николс из FAA. Он подчеркивает, что любые нарушения правил безопасности не останутся без внимания.

Первый случай касается запуска ракеты Falcon 9 18 июня 2023 года с мыса Канаверал, которая вывела на орбиту индонезийский спутник. SpaceX внесла изменения в процедуру запуска, не дождавшись одобрения от FAA, что привело к штрафу в 175 тысяч долларов за каждое из двух нарушений.

Второй случай произошел 28 июля, когда компания запустила телекоммуникационный спутник Jupiter 3 с помощью ракеты Falcon Heavy, используя новую установку для заправки ракет, на которую также не было получено разрешение. За это нарушение FAA предложило штраф в размере 283 009 долларов.

В итоге, за два этих запуска, SpaceX может быть оштрафована на сумму 633 009 долларов. Компании предоставлено 30 дней на ответ FAA. Эти события напоминают о важности строгого соблюдения правил безопасности в космической отрасли.