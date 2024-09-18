С момента приземления Curiosity на Марсе прошло 12 лет.

Марсоход NASA Curiosity, который уже более 12 лет исследует Красную планету, сделал уникальный снимок. На фотографии впервые зафиксированы одновременно Земля и Фобос – спутник Марса. Данное событие стало настоящим достижением в космической фотографии.

Curiosity использовал свою камеру Mastcam для того, чтобы запечатлеть этот исторический момент. Фото было сделано 5 сентября 2024 года, в день, который на Марсе называют сол 4295. На изображении слева можно увидеть Фобос, а справа – далекую Землю. Эти объекты на фото кажутся примерно такими же маленькими, как если бы вы смотрели на них, держа вытянутую руку и сравнивая с размером большого пальца.

Снимок был сделан на фоне Тексоли – холма у подножия горы Шарп, которую марсоход исследует с 2014 года. Гора Шарп возвышается на высоту 5 километров.

Запуск Curiosity произошел 26 ноября 2011 года с мыса Канаверал, а приземление на Марс – 6 августа 2012 года. Таким образом, на момент создания этого снимка марсоход провел на Красной планете 12 лет, 1 месяц и 12 дней, что составляет 4427 земных суток.