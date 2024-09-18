У него будет ресурс более 100 тыс. часов.

К 2025 году в России планируют создать новый газотурбинный двигатель ТМ16. Это стало известно из сообщения Минпромторга РФ. Двигатель обещает быть не только мощным, но и экономичным, с увеличенным сроком службы более 100 тысяч часов и лучшими экологическими показателями.

Разработка ведется на предприятии "Тюменские моторостроители". Здесь запущена инвестиционная программа, которая позволит не только выпускать новые двигатели, но и ремонтировать существующие. Основная цель – заменить импортные двигатели на объектах "Газпрома" и в будущем использовать ТМ16 в качестве основного двигателя для газоперекачивающих агрегатов.

По словам представителей Минпромторга, к концу 2025 года планируется не только завершить производство, но и провести все необходимые испытания нового двигателя. Это позволит России сделать большой шаг вперед в области моторостроения, обеспечив высокую эффективность и экологичность будущих газотранспортных систем.