Производство наладили в этом году.

Теперь в машинах устанавливают противотуманные фары, сделанные в России, точнее – в Димитровграде. Создание таких фар – это дело текущего года. Максим Кадаков, главный редактор известного журнала "За рулем", рассказал, что новые фары не только улучшают видимость в тумане, но и расширяют обзор на 25 градусов по бокам. Это особенно полезно в поворотах и при движении задним ходом.

Кроме того, в последнем обновлении Lada Vesta получила не только эти фары, но и другие улучшения, включая систему стабилизации. Противотуманные фары – светодиодные, что делает их более долговечными и эффективными.

Долгое время в России не было возможности купить отечественные светодиодные противотуманные фары, но теперь этот вопрос решен. Создание таких фар в Димитровграде – это большой шаг вперед для отечественного автопрома.