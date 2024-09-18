Wildberries работает в штатном режиме.

Wildberries продолжает работать как обычно после инцидента, который компания назвала "неудачной попыткой рейдерского захвата". Согласно заявлению для прессы, все сервисы, включая пункты выдачи заказов и логистические центры, функционируют в обычном режиме. Компания уверяет, что произошедшее не оказало влияния на ее деятельность и обслуживание клиентов.

Основательница Wildberries, Татьяна Бакальчук, сообщила, что группа людей во главе с Владиславом Бакальчуком, Сергеем Ануфриевым и Владимиром Бакиным пыталась ворваться в московские офисы компании. По ее словам, в результате инцидента пострадали три человека, однако подробности их состояния пока неизвестны.

Владислав Бакальчук, с другой стороны, утверждает, что пришел в офис Wildberries для переговоров, в ходе которых и произошел конфликт с охраной. Татьяна Бакальчук опровергает эту версию, называя ее абсурдной и подчеркивая, что никаких договоренностей о встрече не было.

В итоге, несмотря на попытку захвата и произошедший конфликт, Wildberries заверяет клиентов в стабильности работы и доступности миллионов товаров.