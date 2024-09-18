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g1tarist
Кроссовер Dacia Duster получил развитый обвес, уменьшенный клиренс и стал похож на спорткар
Никаких технических характеристик не сообщается.

В Германии представили обновленный Dacia Duster, который теперь выглядит как настоящий спорткар. Компания CarPoint, занимающаяся продажей автомобилей Dacia, разработала специальный тюнинг-пакет для последней модели Dacia/Renault Duster. Благодаря новым деталям, внешний вид автомобиля кардинально изменился.

Теперь Duster обладает новым бампером с большим воздухозаборником, что придает ему более агрессивный вид. Также добавлены накладка на капот, создающая иллюзию дополнительного воздухозаборника, и накладки на пороги, которые усиливают спортивный образ. Изменения коснулись и выхлопной системы – установлены новые патрубки. Чтобы подчеркнуть мощный облик, колесные арки были расширены для установки более крупных колесных дисков.

Хотя о технических характеристиках пока не сообщается, заметно, что клиренс автомобиля стал ниже по сравнению с базовой моделью. CarPoint также намекает, что изменения не ограничатся только внешним видом. Возможны улучшения интерьера и даже повышение мощности двигателя.

Стоимость тюнинг-пакета для Duster пока не объявлена.

#авто #dacia duster
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Alex Z
17:19
до поры до времени детка. когда сработают ты уже здесь не по хрюкаешь, а будешь наслаждаться ядерным загаром. насколько надо быть тупыми, что бы выпрашивать ядерку себе на тупую бошку?
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Бoтo -- Чaт
17:18
Что будет, что будет? У Данте пердак подгорит мегатонн этак на 100500 от того, что больше не будут выпускать да продавать "плойки", и все дела.
Что будет, если взорвать весь ядерный арсенал на Земле
Бахтиер Кудратуллаев
17:17
они знают что делают. планомерно...потихоньку..неспеша.
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Станислав Богданов
17:16
Может и так. Но мы возвращаемся к тому, что красные линии не работают.
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OgoGoLog
17:13
Ну заход в Курскую ничем не отличается от оккупации севера Донецкой области. То же ничего нового. Только больше пятачков страдать и помирать начало - на это вообще пофиг.
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Alex Z
17:12
ну интул то скурвился или сбобрился не суть важно, о6осрался в общем
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Станислав Богданов
17:12
Я же говорю, нечего нового. И раньше практически каждый день что то летело.
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OgoGoLog
17:11
"ответа не последовало" Да, всего лишь теперь по Украине каждый день летят ракеты, герани и УМПК, а не раз в 2 недели как до августа.
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Alex Z
17:10
бункера зелика?) клоун таки и не осмелел
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Станислав Богданов
17:10
Возле чемоданчика с коричневым содержимым.
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
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