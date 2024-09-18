Никаких технических характеристик не сообщается.

В Германии представили обновленный Dacia Duster, который теперь выглядит как настоящий спорткар. Компания CarPoint, занимающаяся продажей автомобилей Dacia, разработала специальный тюнинг-пакет для последней модели Dacia/Renault Duster. Благодаря новым деталям, внешний вид автомобиля кардинально изменился.

Теперь Duster обладает новым бампером с большим воздухозаборником, что придает ему более агрессивный вид. Также добавлены накладка на капот, создающая иллюзию дополнительного воздухозаборника, и накладки на пороги, которые усиливают спортивный образ. Изменения коснулись и выхлопной системы – установлены новые патрубки. Чтобы подчеркнуть мощный облик, колесные арки были расширены для установки более крупных колесных дисков.

Хотя о технических характеристиках пока не сообщается, заметно, что клиренс автомобиля стал ниже по сравнению с базовой моделью. CarPoint также намекает, что изменения не ограничатся только внешним видом. Возможны улучшения интерьера и даже повышение мощности двигателя.

Стоимость тюнинг-пакета для Duster пока не объявлена.