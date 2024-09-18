Перечислены ограничения для уклонистов.

В России начал работу новый сайт для проверки электронных повесток. Теперь, чтобы узнать о наличии повестки, достаточно зайти на сайт и авторизоваться через «Госуслуги».

Сайт поможет жителям Рязанской и Сахалинской областей, а также Республики Марий Эл проверить свои данные в Едином реестре воинского учета. Важно знать, что после публикации повестки в реестре, у граждан есть 7 дней на ее просмотр. С этого момента они не могут покинуть страну.

Если в течение 20 дней не обратиться в военкомат, на граждан налагаются ограничения: они не смогут управлять и регистрировать транспортные средства и недвижимость, брать кредиты и займы, а также регистрироваться как ИП или самозанятые. Однако стоит отметить, что все ограничения будут сняты на следующий день после посещения военкомата.

Интересно, что о запуске сайта официально не объявляли ни одно министерство или служба. Однако домен сайта зарегистрирован на компанию RT Labs, входящую в состав Ростелекома, а его сервера находятся в инфраструктуре «Госуслуг».

Этот шаг направлен на упрощение процесса уведомления граждан о воинском учете и делает процедуру более прозрачной и доступной.