Таким образом ВС РФ мешают украинской логистике.

Покровское направление продолжает быть наиболее «горячим» в Донбассе, что вынуждает менять тактику не только украинцам, но и российским командирам.

После стремительного продвижения в сторону Покровска, ВС РФ перешли к укреплению флангов, чтобы ВСУ не смогли нанести по ним успешные удары. Одновременно идет охват и занятие территории непосредственно около города и ближайшего к нему города-спутника Мирнограда. Украинцы продолжают подвозить к Покровску резервы с других направлений, чтобы не дать перерезать путь снабжения Донбасской группировки.

Кроме действий непосредственно около Покровска, ВС РФ постепенно все сильнее объединяют Кураховское и Покровское направления. Это стало возможным после подхода к Украинску, Селидово и Горняку, которые сегодня штурмуются российскими восками. При этом Украинск окружен с трех сторон, а ВС РФ действую южнее города в районе Цукурино. Именно там находится важный железнодорожный узел, через который идет прямая связать Покровска и Курахово и по которой гоняют подкрепления в обоих направлениях. В самом населенном пункте пока только идут обстрелы украинских позиций, но о штурмовых действиях со стороны ВС РФ не сообщается.

Кроме того, командование ВСУ продолжает наполнять Покровск и Мирноград резервами, которые должны будут удерживать оба города во что бы то и стало. Как пишет английский аналитик Меркурис, успехом для командования ВСУ является удержание позиций, а какой это достигнуто ценой никого не волнует. При этом Сырский докладывает Зеленскому, что ситуация в регионе полностью стабилизирована, но отдает при этом приказы о переброске бригад из Запорожья на Покровск.