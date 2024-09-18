Авто ввозят по параллельному импорту.

Только за последний месяц количество этих машин на рынке удвоилось благодаря параллельному импорту. Самый доступный вариант Mitsubishi ASX можно найти в Казани за 2,625 миллиона рублей. Этот автомобиль 2023 года оснащен передним приводом, двигателем объемом 2,0 литра и вариатором. В список опций входят медиасистема с большим экраном и кондиционер, а также многофункциональное рулевое колесо и электростеклоподъемники. В Ставрополе за подобную модель просят 2,685 миллиона рублей, а в Санкт-Петербурге и Самаре цена уже достигает 2,75 миллиона рублей. Полноприводный ASX можно заказать из ОАЭ за 2,9 миллиона рублей, а купить без ожидания в Шушарах за 3,3 миллиона рублей. Самая высокая цена на авто — 4,2 миллиона рублей, такую сумму запросил дилер из Краснодара.

Все предложенные к продажена территории РФ автомобили имеют 150-сильный двигатель и вариатор. Основная часть из них поставляется в комплектации Instyle, которая включает семь подушек безопасности, датчики дождя и света, медиасистему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, климат-контроль, круиз-контроль, камеру заднего вида и 18" легкосплавные колесные диски.

Таким образом, покупатели в России теперь имеют больший выбор автомобилей Mitsubishi ASX по разным ценам и комплектациям.