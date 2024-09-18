Всё для того, чтобы расчистить путь для GeForce RTX 5090.

Nvidia готовится к большим изменениям: компания объявила о скором прекращении производства своей топовой видеокарты GeForce RTX 4090. Это решение было принято для того, чтобы освободить место для новинки - GeForce RTX 5090. Также прекратится выпуск китайской версии карты, GeForce RTX 4090D.

Согласно информации от китайского ресурса Board Channels Forums, Nvidia вместе с партнерами уже в следующем месяце остановит производство этих моделей. Но это не значит, что карты сразу исчезнут с рынка. Они будут доступны для покупки, пока не закончатся на складах. Однако уже в ноябре может стать сложнее найти GeForce RTX 4090 или RTX 4090D в продаже, и цены на них могут вырасти из-за уменьшения предложения.

Этот шаг Nvidia направлен на то, чтобы сделать место для следующего поколения флагманских видеокарт - GeForce RTX 5090 и RTX 5090D, где буква D указывает на модель, предназначенную для китайского рынка.

Board Channels Forums - это платформа, где общаются специалисты из компаний, занимающихся производством видеокарт, а также системные интеграторы и производители готовых устройств. Информация, опубликованная на этом форуме, часто оказывается достоверной, что делает ее важным источником новостей о будущих продуктах и изменениях на рынке видеокарт.