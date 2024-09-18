Этот имплантат уже получил статус «прорывного устройства».

Илон Маск вновь на пороге технолической революции. Его стартап Neuralink разработал уникальный имплантат под названием Blindsight, который обещает вернуть зрение людям, потерявшим его из-за повреждения глаз или зрительного нерва. Это устройство уже получило отметку от Американского управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) как "прорывное устройство". Это значит, что Blindsight признано инновационным решением для лечения серьезных заболеваний, и его разработка будет поддерживаться на государственном уровне.

Blindsight работает даже в тех случаях, когда человек полностью потерял зрение, при условии, что его зрительная кора мозга осталась неповрежденной. Илон Маск утверждает, что в начале использования устройства качество зрения будет не очень высоким, но со временем оно сможет превзойти естественное зрение, давая возможность видеть в инфракрасном, ультрафиолетовом и даже радиолокационном спектрах.

На данный момент Neuralink еще не сообщила, когда начнутся испытания Blindsight на людях, и FDA также не давала комментариев по этому поводу. Стоит отметить, что Neuralink, основанная в 2016 году, занимается не только разработкой устройств для восстановления зрения. Компания также работает над чипами, которые позволят парализованным людям управлять цифровыми устройствами силой мысли. Это может стать настоящим прорывом для людей с повреждениями спинного мозга.

Ранее Neuralink уже демонстрировала успехи, имплантировав свое устройство человеку, который смог использовать его для игры в видеоигры и обучения 3D-моделированию. Эти достижения открывают новые горизонты в медицине и технологиях, делая ранее невозможное вполне достижимым.