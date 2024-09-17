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g1tarist
Компания Яндекс запустила доставку роботами в Казахстане
На первом этапе — в центре Алма-Аты.

В Казахстане стартовала уникальная доставка: теперь еду из ресторанов можно получить с помощью роботов от Яндекса. Это новшество впервые доступно жителям Алма-Аты, причем роботы начнут свою работу в самом сердце города, в так называемом "золотом квадрате". Это район, известный своими ресторанами и кафе.

Сейчас услуга работает в ограниченном режиме: роботы курсируют только по Алмалинскому району и сотрудничают с шестью заведениями. Чтобы воспользоваться этой услугой, достаточно выбрать соответствующий вариант в приложении "Яндекс Go". Роботы готовы доставлять заказы с 11 утра до 1 ночи. Получить свой заказ просто: когда робот прибудет, нужно будет всего лишь нажать кнопку в приложении, чтобы открыть крышку.

Разработчики подчеркивают, что роботы оснащены системами, позволяющими им ориентироваться в городской среде. Они умеют распознавать объекты, обходить препятствия и уступать дорогу пешеходам. В будущем Яндекс планирует расширить зону доставки и добавить в список доступных заведений новые кафе и рестораны.


#яндекс #казахстан
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