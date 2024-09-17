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g1tarist
Chery Tiggo 8 Pro 2025 модельного года стал дешевле $17 000
Это на $1000 дешевле, чем раньше.

Chery Tiggo 8 Pro 2025 стал доступнее - теперь его цена начинается всего с 16 900 долларов, что на 1000 долларов меньше предыдущей модели. Этот автомобиль предлагается в пяти разных версиях, чтобы каждый мог выбрать что-то подходящее именно ему.

В новой линейке есть автомобили с двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра. Все они имеют передний привод. Самая доступная модель обойдется вам дешевле, чем аналогичный автомобиль прошлого года.

Chery Tiggo 8 Pro 2025 предлагает как пятиместные, так и семиместные варианты салона, что делает его отличным выбором для семей разного размера. Объем багажника варьируется от 193 до 1930 литров в зависимости от компоновки салона, что позволяет перевозить большое количество багажа.

Автомобиль доступен в четырех цветах: сером, белом, черном и нефритовом. Мощность двигателей составляет от 194 до 251 лошадиных сил, а расход топлива остается экономичным – всего 7-7,5 литров на 100 км.

Внутри автомобиля установлен современный мультимедийный комплекс с 24,6-дюймовым экраном, работающим на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8155. Комфорт в дороге обеспечивают панорамный люк, система помощи водителю, беспроводная зарядка и аудиосистема Sony с 8 динамиками.

#авто #автомобиль #chery tiggo
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