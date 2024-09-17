Подобная патентная заявка южнокорейской компании просочилась в интернет ещё в 2021 году.

В следующем году компания Samsung планирует удивить рынок новым смартфоном, который можно будет свернуть. Этот телефон обещает быть не просто новинкой, но и превзойти по размеру экрана своего конкурента - трёхстворчатый Huawei Mate XT.

Информация о таком устройстве впервые появилась в сети два года назад, когда Samsung подала заявку на патент. А уже в прошлом году на мероприятии SID Display Week компания показала, как может выглядеть будущее смартфонов с OLED-экраном, который складывается. Однако до сих пор эта идея так и оставалась на уровне прототипа.

По последним данным, новый смартфон Samsung сможет "свернуться в трубочку" и появится в продаже в 2025 году. Особенностью устройства станет его экран: в развернутом виде его диагональ будет достигать 12,4 дюйма. Это значительно больше, чем у аналога от Huawei, экран которого в разложенном виде имеет диагональ 10,2 дюйма.

К сожалению, пока мало что известно о других характеристиках будущего смартфона от Samsung. Известно лишь, что в нём будет использоваться фронтальная камера, спрятанная под экраном – похожее новшество уже есть у другой модели Samsung, Galaxy Z Fold6, где селфи-камера практически незаметна. О том, как будет устроена основная камера и какие ещё особенности ждут пользователей, пока остаётся только догадываться.