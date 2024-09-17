А цена топовой полнофункциональной Vesta SW Cross — 2 191 000 рублей.

АвтоВАЗ раскрыл цены на новую Lada Vesta. Стартовая цена этой модели, оснащенной всеми современными опциями, начинается от 1 885 000 рублей. Для тех, кто ищет что-то еще более особенное, версия Vesta SW Cross обойдется в 2 191 000 рублей.

Новинка доступна в комплектации Techno, которая включает в себя широкий спектр опций: от системы стабилизации ESP до камеры заднего вида и медиасистемы с большим экраном. Цена на базовую версию с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач составляет 1,885 миллиона рублей. Модель с мощнее двигателем 1.8 EVO и вариатором предлагается за 1,96 миллиона рублей.

Топовые модели SW Cross с двумя типами двигателей и коробками передач имеют ценник в 2,116 и 2,191 миллиона рублей соответственно.

В комплектацию Techno входят все возможные опции, добавленные в Lada Vesta: от подогрева сидений до системы мониторинга слепых зон и электроскладываемых зеркал. В других версиях опций будет меньше. Продажи обновленной Lada Vesta начнутся уже в этом месяце.