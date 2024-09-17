Моторы разработаны совместно с Liebherr.

Компания КамАЗ объявила о планах увеличить выпуск современных моторов Р6, созданных в партнёрстве с компанией Liebherr. Эти двигатели, известные своей мощностью и надёжностью, теперь будут производиться не только в Набережных Челнах, но и на Тутаевском моторном заводе. В Тутаеве планируется выпускать эти двигатели в специальных версиях для сельскохозяйственной техники, в том числе для машин, производимых Петербургским тракторным заводом и Ростсельмашем.

Важной новостью также стало то, что в Тутаеве модернизировали дизельный двигатель 8801.10, который сейчас проходит тестирование. Этот мотор установлен на трактор «Кировец» и проходит тепловые испытания. Ожидается, что все тесты будут завершены к сентябрю. Двигатель 8801.10 оснащён системой впрыска Common Rail, произведённой в России, имеет чугунные головки цилиндров и оснащён поликлиновыми ремнями с автоматическими натяжителями. Это позволяет улучшить работу важных агрегатов двигателя, таких как водяной насос, генератор и компрессор кондиционера.

КамАЗ продолжает развивать производство двигателей, внедряя новые технологии и расширяя ассортимент выпускаемой продукции. Данные шаги направлены на удовлетворение потребностей сельскохозяйственного сектора и улучшение качества техники, выпускаемой российскими производителями.