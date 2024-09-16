Intel не сошлась с Sony по финансовому вопросу.

PlayStation 6 могла появиться на рынке с процессором от Intel, но сделка с Sony не состоялась. Причина - разногласия по финансовым условиям. Intel хотела больше зарабатывать на каждом произведенном чипе. В то время как AMD, давний партнер игровых консолей, включая предыдущие модели PlayStation, предложила более выгодные условия.

Intel стремилась войти в игровую индустрию и даже была близка к заключению контракта с Sony для создания процессора для новой консоли. Однако, по информации от Reuters, несогласие по вопросу прибыли с каждого чипа привело к тому, что сделка сорвалась. Кроме того, использование чипов Intel могло усложнить или даже сделать невозможной функцию обратной совместимости с играми предыдущих поколений.

Таким образом, несмотря на возможные переговоры с Intel, Sony решила продолжить сотрудничество с AMD для создания PlayStation 6. Это решение обеспечит совместимость с играми предыдущих поколений и, вероятно, более привлекательную цену для потребителей.

Напомним, что Intel уже имела опыт работы на рынке игровых консолей. Первая Xbox использовала процессор, основанный на Pentium III от Intel. Но на этот раз сделка не состоялась, и PlayStation 6 продолжит традицию использования чипов AMD.