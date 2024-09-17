Теперь всё зависит от Байдена.

Успех "мирного плана" Зеленского, или в некоторых других источниках "плана победы", зависит от решения американских партнеров, которые должны дать разрешение на использование дальнобойных ракет по "старой" территории России. Об этом заявил советник главы Офиса президента Лещенко, добавивший, что именно с этим планом в Вашингтон к Байдену поехал Зеленский. Однако ранее проходили заявления, что Зеленский отправился в США чтобы выпросить дополнительную военную помощь, так как Блинкен не увидел адекватного плана ВСУ на 2025-й год.

Как утверждает Лещенко, успех "мирного плана" в руках американцев, а сам Зеленский просто повез его для утверждения. При этом известно только то, что в основном план состоит из разрешения бить по старой территории России. Однако как добавляет политик, в этом плане имеется 4 основных и 1 дополнительный пункт. Про остальные пункты плана ничего не известно и вполне вероятно, там указывается перечень целей, по которым и будут нанесены ракетные удары с использованием американских ракет.

«Намек Зеленского очень прозрачный: если реализация «плана победы» зависит от Байдена, то есть это зависит от того, чтобы дать Украине добро использовать западное оружие (...). Поэтому мы понимаем, про что идет речь, но, конечно, контекст и пункты этого плана мы не видим» - пишет Лещенко.

Что интересно в своих выступлениях Зеленский не скрывает, что ВСУ будут наносить удары по гражданской инфраструктуре РФ, чтобы вызвать недовольство у российских граждан и создать тем самым дополнительное напряжение в обществе. При этом президент Украины не особо переживает о собственном народе, который вполне может остаться без электричества и тепла нынешней зимой, так как энергетическая инфраструктура находится в весьма плачевном состоянии, а на западе рассуждают о новых российских ударах по трансформаторам для вывода из строя украинских АЭС.