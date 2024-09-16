Это может подтолкнуть Вашингтон на снятие ограничений на удары по российской территории западными ракетами

Западная пресса продолжает «разогревать» общественность и развивает дискуссию на тему разрешения властями США использовать ВСУ дальнобойные ракеты по старым территориям РФ. Американское издание Politico, которое является официальным рупором Белого дома, пишет на своих страницах, что Вашингтон опасается проигрыша Украины этой зимой и это может подтолкнуть власти к выдаче разрешения на использование дальнобойных ракет по строй территории РФ.

Согласно опубликованному материалу, автор Politico предполагает, что из-за проблем с энергетикой у Украины появляется большой шанс закончить конфликт этой зимой. При этом в статье рассказывают про использование российской армией иранских ракет малой дальности, которые и станут ключом к выбиванию ближних тылов ВСУ. Но если исключить иранские ракеты за скобки, то прогнозируется полный коллапс энергосистемы Украины, что приведет к резкому снижению боевого потенциала ВСУ. Именно опасение такой ситуации может и сподвигнуть власти США на разрешение для Киева.

Стоит отметить, что в течении всего лета западные эксперты и ряд чиновников высказывали опасение по поводу энергетики на Украине. Приводились числа, которые имела Украина до СВО и на сегодняшний момент. Причем данные были опубликованы до очередного масштабного удара российской армии и что там творится на настоящий момент большая загадка. При этом также рассматривается версия, что ВС РФ зимой ударят по важным трансформаторам, которые работают в связке с АЭС, что также приведет к их глушению и тогда у Украины вообще не останется электроэнергии и тепла.