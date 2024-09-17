Ни для кого не секрет, что армия Украины имеет серьезную убыль личного состава, но продолжает закидывать ВС РФ «мобилизационным ресурсом». На этом фоне британский эксперт Александр Меркурис пишет, что солдаты и младшие офицеры ВСУ жалуются на решения командования удерживать позиции любой ценой. Как дополняет эксперт, Генштаб ВСУ оценивает успехи армии только в виде удержания той или иной позиции, но при этом не считается с утратой личного состава.
Сегодня украинская армия имеет сразу несколько направлений, на которых идут тяжелые оборонительные действия. Например, эксперт приводит ситуацию с Часовым Яром, который стал очередной «мясорубкой» для ВСУ, перемалывающей тысячи жизней. Кроме того, имеются и другие направления: Курское, Покровское, Кураховское и Купянское. Везде командование приказывает удерживать позиции любой ценой, даже если будет выгоднее отойти и перегруппироваться.
«Украинский офицер пожаловался, что украинские генералы оценивают успех по тому, удерживают ли они позиции на карте, независимо от цены, и мы видим, как украинская армия расплачивается за это. (...) Битва за Часов Яр — еще одна мясорубка для украинской армии» – пишет Меркурис.
Стоит отметить, что такие решения командования не находят отклика у их непосредственных исполнителей и среди военных начинает нарастать недовольство. Особенно с учетом фактора репутации главкома ВСУ Александра Сырского, чей авторитет пытались приподнять путем «курской авантюры», но все получилось ровно наоборот.
«Каждый день Украина на полях сражений терпит поражение» - добавляет Меркурис.
При этом в ряде районов ЛБС убыль лично состава настолько стремительная, что переброшенные туда подразделения тают буквально за пару дней. Особенно такое отмечается в местах, куда направляют плохо обученных рекрутов.