Генералы ВСУ заставляют солдат держать позиции любой ценой.

Ни для кого не секрет, что армия Украины имеет серьезную убыль личного состава, но продолжает закидывать ВС РФ «мобилизационным ресурсом». На этом фоне британский эксперт Александр Меркурис пишет, что солдаты и младшие офицеры ВСУ жалуются на решения командования удерживать позиции любой ценой. Как дополняет эксперт, Генштаб ВСУ оценивает успехи армии только в виде удержания той или иной позиции, но при этом не считается с утратой личного состава.

Сегодня украинская армия имеет сразу несколько направлений, на которых идут тяжелые оборонительные действия. Например, эксперт приводит ситуацию с Часовым Яром, который стал очередной «мясорубкой» для ВСУ, перемалывающей тысячи жизней. Кроме того, имеются и другие направления: Курское, Покровское, Кураховское и Купянское. Везде командование приказывает удерживать позиции любой ценой, даже если будет выгоднее отойти и перегруппироваться.

«Украинский офицер пожаловался, что украинские генералы оценивают успех по тому, удерживают ли они позиции на карте, независимо от цены, и мы видим, как украинская армия расплачивается за это. (...) Битва за Часов Яр — еще одна мясорубка для украинской армии» – пишет Меркурис.

Стоит отметить, что такие решения командования не находят отклика у их непосредственных исполнителей и среди военных начинает нарастать недовольство. Особенно с учетом фактора репутации главкома ВСУ Александра Сырского, чей авторитет пытались приподнять путем «курской авантюры», но все получилось ровно наоборот.

«Каждый день Украина на полях сражений терпит поражение» - добавляет Меркурис.

При этом в ряде районов ЛБС убыль лично состава настолько стремительная, что переброшенные туда подразделения тают буквально за пару дней. Особенно такое отмечается в местах, куда направляют плохо обученных рекрутов.