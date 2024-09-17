Натиск ВС РФ на этом участке линии соприкосновения не ослабевает.

Вооруженные силы РФ продолжают наступление на Покровском направлении, но украинский Генштаб сообщает, что это не самое горячее место на Донбассе. Ситуация с окружением Покровска (Красноармейска) не столь опасна, по их мнению, как происходящее жнее в районе Кураховского водохранилища. Именно там ВСУ отошли из кармана между Георгиевкой и Красногоровкой в строну села Острое, куда на спинах отходящих украинцев вошла и российская армия.

«Сегодня горячее всего на Кураховском направлении» - сообщает украинский Генштаб в своем официальном заявлении.

Однако наступление российской армии на Кураховском направлении идет не только в районе Острого, но и вокруг города Украинск. Этот населенный пункт лежит на пути с Покровского направления на Кураховское водохранилище и сейчас находится почти под полным контролем российской армии. Единственным очагом сопротивления остается шахта «Украина», которую занимают подразделения ВСУ.

Чио касается непосредственно Покровского направления, то там вопреки всем заявлениям Сырского ВС РФ начали охват Покровска с перерезанием путей сообщения в сторону Мирнограда. Последний также штурмуется российскими войсками и отрезание населенного пункта от важной дорожной артерии скажется на оборонительных возможностях украинского гарнизона самым негативным образом. Кроме того, пока российское командование отказалось от прямого штурма Покровска и вместо это пытается охватить город с целью уже его исключения из украинской логистической структуры.