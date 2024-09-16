Но аналитики считают что приставка все равно будет продаваться хорошо.

Sony недавно представила новую консоль PS5 Pro, стоимость которой составляет 700 долларов. Эта цена вызвала немало споров, особенно учитывая, что в новой модели отсутствует оптический привод. Несмотря на это, эксперты уверены, что PS5 Pro найдет своего покупателя среди преданных фанатов PlayStation, для которых эта консоль станет настоящим подарком.

Сравнивая с другими игровыми системами, например, с Xbox Galaxy Black Edition с ценником в 600 долларов, PS5 Pro кажется довольно дорогой. Ожидается, что продажи PS5 Pro будут идти вверх, особенно если консоль будет активно поддерживаться новыми играми. Аналитики предполагают, что к концу текущего поколения консолей продажи могут достичь 13-15 миллионов единиц.

Особое внимание Sony уделяет привлечению владельцев PS4, которые могут рассматривать PS5 Pro как отличный повод для обновления своей игровой системы. Компания планирует использовать популярные игры, такие как Grand Theft Auto 6, для продвижения новой консоли, что, без сомнения, привлечет внимание многих геймеров.

Также стоит отметить, что PS5 Pro может стать частью специальных акций, подобных тем, что были организованы для PS4 Pro, когда консоль выпускалась в комплекте с популярными играми от сторонних разработчиков. Это может стать дополнительным стимулом для покупки.

В заключение, несмотря на высокую цену, PS5 Pro обладает большим потенциалом на рынке. Ее успех будет зависеть от множества факторов, включая доступность новых игр и способность Sony удовлетворить запросы самых активных и требовательных игроков.