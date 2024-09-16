Этот проект является частью большой инициативы, направленной на создание лунной экосистемы.

Основой лунного времени станут атомные часы, установленные на Луне. Они будут работать по принципу, похожему на земное Всемирное координированное время. Но есть одна загвоздка: на Луне часы будут идти немного быстрее, чем на Земле. Даже такие малые различия, как несколько микросекунд, могут иметь большое значение в космосе. Например, для объекта, движущегося со скоростью света, разница в 56 микросекунд позволяет преодолеть расстояние, равное примерно 168 футбольным полям.

Шерил Грэмлинг из NASA объясняет, что без учёта эффекта относительности, кажущееся расстояние между астронавтом на орбите Луны и наблюдателем на Земле может отличаться на сотни футбольных полей. Поэтому важно установить точное лунное время, чтобы обеспечить безопасность астронавтов, особенно в рамках программы Artemis, которая предусматривает создание постоянного присутствия человека на Луне и её орбите.

Кроме того, с развитием коммерческой космической отрасли и увеличением числа стран, участвующих в лунных миссиях, стандартизация времени становится всё более важной. Как отмечает доктор Бен Эшман из NASA, общее понимание времени необходимо для безопасности и стабильности космических операций.

Таким образом, установление стандартизированного лунного времени является ключевым шагом на пути к освоению космоса. Это не только обеспечит безопасность и синхронизацию между миссиями на Луне, но и станет основой для будущих исследований Марса и других объектов Солнечной системы.