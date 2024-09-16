Основой лунного времени станут атомные часы, установленные на Луне. Они будут работать по принципу, похожему на земное Всемирное координированное время. Но есть одна загвоздка: на Луне часы будут идти немного быстрее, чем на Земле. Даже такие малые различия, как несколько микросекунд, могут иметь большое значение в космосе. Например, для объекта, движущегося со скоростью света, разница в 56 микросекунд позволяет преодолеть расстояние, равное примерно 168 футбольным полям.
Шерил Грэмлинг из NASA объясняет, что без учёта эффекта относительности, кажущееся расстояние между астронавтом на орбите Луны и наблюдателем на Земле может отличаться на сотни футбольных полей. Поэтому важно установить точное лунное время, чтобы обеспечить безопасность астронавтов, особенно в рамках программы Artemis, которая предусматривает создание постоянного присутствия человека на Луне и её орбите.
Кроме того, с развитием коммерческой космической отрасли и увеличением числа стран, участвующих в лунных миссиях, стандартизация времени становится всё более важной. Как отмечает доктор Бен Эшман из NASA, общее понимание времени необходимо для безопасности и стабильности космических операций.
Таким образом, установление стандартизированного лунного времени является ключевым шагом на пути к освоению космоса. Это не только обеспечит безопасность и синхронизацию между миссиями на Луне, но и станет основой для будущих исследований Марса и других объектов Солнечной системы.