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g1tarist
Китайские астрономы обнаружили необычное поведение карликовой новая звезда Karachurin 12
Это открытие было сделано на основе фотометрических наблюдений.

Китайские ученые сделали важное открытие в области астрономии. Они выяснили, что звезда под названием Karachurin 12 относится к особому типу звезд, известных как IW And. Эти звезды уникальны тем, что ведут себя необычно во время своих вспышек.

Исследование было проведено с использованием оборудования, установленного на телескопах в разных уголках мира, включая Чили и Гавайи, а также с помощью космического телескопа. Ученые анализировали данные, собранные различными методами, чтобы понять уникальные особенности Karachurin 12.

Karachurin 12 принадлежит к категории катаклизмических переменных звезд. Это двойные системы, где одна звезда постепенно перетекает на своего спутника, вызывая периодические вспышки. Однако Karachurin 12 выделяется среди подобных объектов своим поведением.

Обычно, после вспышки, такие звезды возвращаются в спокойное состояние. Но Karachurin 12, как и другие звезды типа IW And, после вспышки не сразу успокаивается, а проходит через серию дополнительных вспышек и спадов, прежде чем достичь спокойного состояния. Это явление называется "феноменом аномального покоя".

В ходе наблюдений за Karachurin 12 было обнаружено, что ее аккреционный диск, то есть диск материи, который образуется вокруг звезды из вещества, перетекающего от соседней звезды, имеет особенность, называемую отрицательной сверхгорбой. Это означает, что диск наклонен и вращается таким образом, что создает уникальные сигналы, отличающиеся от обычных орбитальных периодов.

Интересно, что амплитуда этих сигналов меняется в зависимости от интенсивности вспышек звезды. Ученые предполагают, что это связано с изменениями в размере аккреционного диска.

Это открытие не только добавляет знаний о поведении катаклизмических переменных звезд, но и предлагает новые подходы к пониманию сложных процессов, происходящих в космосе. Ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут глубже изучить эти уникальные астрономические явления.

#звезды #астрономы
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Китя
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Прям по коврику мышку водишь и она реагирует.
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Nvidia&Intel Hater
00:16
а что же у меня все работает а.все нормально поворачивается.смотри что у тебя в настройках стоит.у меня нормально мышь разворачивает и нет никаких проблем .жать не надо ничего
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
Бауржан Искаков
00:15
Чё врать то. Давно уже потеряна связь с этими вояджерами. Наса вообще лживая организация.
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Китя
00:14
Так не работает, мыха не крутится. Игра писана изначально на PS4 и на ней лучше гамать на джойстике.
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Nvidia&Intel Hater
00:13
да с какой радости то,обычно поворачиваюсь как всегда крутя мышой
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
Китя
00:13
Как в 3D игре. Ходишь целишься разворачиваешься мышкой. а в этих звёздных войнах чтобы развернутся надо в колёсико мышке нажать тогда он развернется задом на перед вот.
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
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