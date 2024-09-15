Открытие было описано в журнале Astronomy & Astrophysics.

Ученые из Польши сделали важное открытие в космосе. В созвездии Большой Медведицы они нашли новую планету, которая в 11 раз тяжелее Юпитера и делает полный оборот вокруг своей звезды за 14 лет. Эта звезда похожа на наше Солнце, но крупнее его в два раза и тяжелее на 20%.

Это открытие описано в издании Astronomy & Astrophysics. Интересно, что планету нельзя увидеть невооруженным глазом, но звезду, вокруг которой она кружится, можно разглядеть через телескоп. Ученые считают, что звезда и планета одного возраста, так как звезда уже прошла стадию, на которой сейчас наше Солнце.

Для обнаружения планеты использовался телескоп Дрейпера, созданный в 1891 году. Это один из первых телескопов, позволяющих фиксировать космические объекты на фото.

Исследователи из Университета Николая Коперника в Торуни трудились над этим проектом почти 20 лет. В 2006 году они уже находили газового гиганта, но продолжили искать другие планеты в системе. Их усилия увенчались успехом благодаря наблюдениям с помощью мощных телескопов в Техасе и на Канарских островах.

Планета оказалась частью уникальной системы, где две планеты вращаются вокруг общей звезды, создавая своеобразную "пару".