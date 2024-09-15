Скоро будет расширена цветовая гамма этой модели.

Скоро на дорогах появится новинка от отечественного автопрома - Lada Aura. Запуск серийного производства этой модели был запланирован на сентябрь, и, по последним данным, первые автомобили уже сошли с конвейера. Это стало известно благодаря сообщению Telegram-канала TAGAZ.

Lada Aura - это улучшенная версия знакомой многим Lada Vesta. Особенностью Aura является увеличенная на 25 см колесная база. Под капотом у Lada Aura находится 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 122 лошадиные силы, аналогичный топовой версии Lada Vesta.

В ближайшее время покупатели смогут выбирать из более широкой цветовой палитры. Уже осенью этого года производители обещают добавить в ассортимент синий цвет, а к 2025 году планируется расширение палитры за счет красного и, возможно, серого «тайфун» от спортивной версии. Об этом также сообщает TAGAZ.