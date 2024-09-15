Область имеет совсем небольшие размеры.

14 сентября 2024 года учёные наблюдали за необычным явлением на Солнце – произошла вспышка, которую отнесли к самым мощным, класс Х. Это было одно из крупнейших событий последних лет, начиная с 2017 года. Вспышка получила предварительную оценку в X5.3, но позже её «рейтинг» скорректировали до X4.5. Это сделало её пятым по силе событием за последние годы.

Сам взрыв произошёл в активной области Солнца под номером 3825, которая только что появилась на стороне, обращённой к Земле. Размер этой области был небольшим, и такая мощная вспышка стала неожиданностью для специалистов.

Важно отметить, что из-за расположения вспышки на краю Солнца, существует вероятность того, что её последствия могут коснуться Земли, хотя и не прямо, а касательно. Учёные выяснили, что в результате вспышки в космос были выброшены два плотных облака частиц, которые могут достигнуть нашей планеты.

Это событие является значимым не только для астрономов, но и может иметь последствия для работы спутниковой связи и других технологий, зависящих от космической погоды. Учёные продолжают наблюдения и анализ данных, чтобы предсказать возможные последствия этой вспышки для Земли.