Космические туристы провели на орбите 5 дней.

Космическая миссия Polaris Dawn, осуществляемая на космическом корабле Crew Dragon Resilience от SpaceX, успешно завершилась. Экипаж благополучно вернулся на Землю 15 сентября 2024 года, приземлившись в Мексиканском заливе возле Флориды рано утром. Командир миссии, Джаред Айзекман, после возвращения выразил благодарность всем, кто помогал в организации этого полета.

Важно отметить, что в рамках этой миссии были достигнуты значительные успехи. Впервые в истории астронавты, не являющиеся профессионалами, совершили выход в открытый космос. Кроме того, миссия установила новый орбитальный рекорд, превзойдя достижение 1966 года.

В состав экипажа входили не только командир Джаред Айзекман, который является предпринимателем-миллиардером и финансировал миссию, но и Скотт «Кидд» Потит, бывший подполковник ВВС США, а также инженеры SpaceX Сара Джиллис и Анна Менон. Этот состав показывает, как профессионалы из разных областей могут объединиться для достижения впечатляющих результатов в космических исследованиях.

Этот полет не только демонстрирует возможности частных космических компаний в исследовании космоса, но и открывает новые горизонты для будущих миссий. С каждым таким полетом человечество делает шаг вперед к освоению космоса, расширяя границы возможного и вдохновляя следующие поколения исследователей космоса.