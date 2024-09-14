С 1 сентября действует повышенный штраф за использование самоката несовершеннолетними.

В сервисе "Яндекс Go" произошел первый случай, когда пользователя оштрафовали на крупную сумму за то, что он дал электросамокат детям. С начала сентября за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 100 тысяч рублей. Это правило введено, чтобы обезопасить несовершеннолетних от возможных травм.

Инцидент получил широкую огласку после того, как о нем сообщили в Telegram-канале Baza, а затем подтвердили в пресс-службе "Яндекс Go". Согласно информации, на одном самокате успели покататься сразу три ребенка.

Представители "Яндекс Go" напомнили, что согласно правилам сервиса, пользоваться электросамокатами могут только лица, достигшие 18 лет. Это мера направлена на предотвращение несчастных случаев среди подростков и детей, которые могут не уметь правильно управлять таким транспортом и оценивать дорожную ситуацию.

Таким образом, сервис стремится обеспечить безопасность на дорогах и предотвратить возможные травмы среди молодых пользователей. Этот случай стал напоминанием для всех пользователей о важности соблюдения правил пользования электросамокатами.